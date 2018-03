Euronext endossa as recomendações da Força-Tarefa sobre as divulgações financeiras relacionadas com o clima

A Euronext, bolsa pan-europeia da qual fazem parte as bolsas da Bélgica, França, Holanda, Portugal e Reino Unido, aprovou hoje as recomendações da Força-Tarefa sobre as Divulgações Financeiras Relacionadas ao Clima (TCFD, sigla em inglês).

Estruturada em torno de quatro áreas temáticas – Governança, Estratégia, Gestão de Riscos e Métricas e Metas – as recomendações do TCFD fornecem uma estrutura para as empresas responderem à crescente demanda por transparência em riscos e oportunidades relacionadas ao clima por parte dos investidores.

A assinatura das recomendações aconteceu durante a cerimónia de abertura da bolsa em Bruxelas, realizada na presença de Michael Bloomberg, e durante a qual o Estado belga, o Banco Nacional da Bélgica e a Autoridade dos Serviços Financeiros e Mercados da Bélgica (FSMA, sigla em inglês) também se comprometeram a endossar as recomendações do TCFD.