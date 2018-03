Euronext concluiu aquisição da Bolsa da Irlanda

A Euronext, empresa gestora de vários índices acionistas incluindo a Bolsa de Lisboa, concluiu a aquisição da Bolsa da Irlanda. O negócio envolveu a compra de todas as ações e direitos de voto do índice irlandês por 137 milhões de euros e tem efeito a partir de dia 1 de abril.

Dublin junta-se assim a Lisboa, Paris, Bruxelas e Amesterdão, em linha com o modelo federativo da Euronext. A Bolsa da Irlanda vai mudar de nome para Euronext Dublin e continuará a ser liderada pelo CEO Deirdre Somers, que se junta também ao board da Euronext, com responsabilidades de desenvolvimento do mercado de capitais irlandês e com o centro de Listing de Dívida & Fundos e ETF.

“Este é um dia histórico para os mercados de capitais irlandeses”, afirmou Somers, em comunicado. “Estamos entusiasmados por fazer parte do modelo federal da Euronext e das oportunidades que este oferece para dar acesso às empresas irlandesas a pools mais alargadas de capital e serviços corporativos internacionais”, disse.