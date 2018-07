Eurodeputada madeirense integra comissão para avaliar fundos europeus na Alemanha

A eurodeputada Liliana Rodrigues integra, entre 11 e 13 de Julho, o grupo de trabalho da Comissão de Desenvolvimento Regional com o objetivo de proceder à avaliação da aplicação dos fundos europeus na Nuremberga, na Alemanha, nomeadamente em projetos financiados por fundos europeus.

No âmbito da candidatura de Nuremberga a Capital Europeia da Cultura em 2025, a delegação do Parlamento Europeu vai centra-se em alguns projectos culturais como o Z-Bau – House of Contemporary Culture ou o Südpunkt – Zentrum für Bildung und Kultur.

Para a deputada madeirense, “este é um trabalho que o Parlamento Europeu assume como fundamental, tanto na perspetiva de averiguar acerca da correcta, eficaz e transparente utilização do financiamento como, em simultâneo, da divulgação junto da opinião pública da importância destes investimentos europeus para a melhoria da qualidade de vida das populações”.