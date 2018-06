Eurodeputada Ana Gomes pede reavaliação de idoneidade de Isabel dos Santos

A eurodeputada Ana Gomes enviou esta semana cartas ao Governador do Banco de Portugal e demais altos funcionários da instituição, nas quais pede a reavaliação da idoneidade de Isabel dos Santos, filha do ex-presidente angolano José Eduardo dos Santos, enquanto acionista de instituições financeiras e de crédito em Portugal, e de Carlos Silva, na condição de presidente do conselho de administração do Banco Privado Europa (BPAE).

Até há pouco tempo, Carlos Silva era também administrador do BCP-Millenium e Isabel dos Santos continua como uma das principais accionistas do Banco Bic.

O envio das cartas para o Banco de Portugal foi anunciado numa conferência de imprensa no Parlamento Europeu, realizada a propósito do caso judicial Omega Diamonds, empresa que se dedica à extradição de diamantes em Angola em parceria com a empresa ASCorp, que tem Isabel dos Santos como acionista maioritária.