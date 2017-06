Ethereum: a criptomoeda mais agressiva do que a bitcoin

Uma nova tendência no mundo das criptomoedas está a ganhar força. As moedas bitcoin, auger, golem, zcash e monero são divisas digitais em maior ascensão no mercado, mas há uma que está a dar (ainda mais) que falar. Trata-se da ethereum, uma plataforma de software aberta composta por uma moeda chamada ether.

No domingo, dia 4 de maio, a ethereum valorizou 10,58%, para os 247,83 dólares, o que levou a um crescimento na ordem dos 51% só numa semana. Neste momento, a moeda virtual está a valorizar 0,78% para os 247, 19 dólares, de acordo com a informação do portal CoinDesk.

“Temos visto que esta moeda digital tem um desenvolvimento orgânico muito rápido, tornando-se mais agressiva do que a bitcoin, o que está a levar ao aumento do seu valor”, afirmou Carlson-Wee, numa entrevista concedida à televisão da agência Bloomberg.

O investimento neste exemplar de moeda, cujo valor de mercado corresponde a 22,85 mil milhões de dólares (cerca de 20 mil milhões de euros à cotação atual) levou a startup Brave a conseguir um financiamento de 35 milhões de dólares em apenas 30 segundos, na semana passada. A oferta inicial de moeda é usada como uma espécie de crowdfunding e o sistema de pagamentos do browser desta microempresa utiliza um sistema chamado Basic Attention Tokens, cujo valor é medido através da Ethereum.