Estudantes testam conhecimentos financeiros em jogo europeu

Se tens entre 13 e 15 anos, este ‘jogo’ interessa-te. O European Money Quiz, iniciativa promovida em Portugal pela Associação Portuguesa de Bancos, vai juntar em competição direta sete mil turmas em 30 países a nível europeu e pôr à prova a sua capacidade de gerir as finanças pessoais.

Os participantes têm que responder a um questionário de 15 perguntas, através da plataforma online “Kahoot!”, o que permite que o jogo possa ser jogado em simultâneo e em tempo real pelos jovens.

A eliminatória nacional vai ser jogada no dia 20 de março, às 10h00, na Escola Padre António Vieira, em Lisboa, por cerca de 50 alunos, entre o 7.º e o 9.º ano, na presença da Diretora do Banco de Portugal e Presidente do Plano Nacional de Formação Financeira, Lúcia Leitão.