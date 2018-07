Estudantes estrangeiros quase duplicam nas universidades portuguesas

O número de alunos vindos do estrangeiro, que tiraram diplomas nas universidades portuguesas quase duplicou nos últimos cinco anos. De acordo com os dados ano letivo de 2016/2017 revelados pelo “Jornal de Notícias”, desta terça-feira, de 2013 até este ano esse número passou dos 14.883, para 26.228.

As instituições de ensino entendem que este aumento deve-se às presenças em feiras internacionais, a qualidade de vida do país e também pela facilidade da candidatura, já que algumas universidades (como Coimbra), reconhecem os exames de acesso de alunos vindos da China, ou Brasil, bem como de escolas internacionais de língua inglesa.

De resto é do território brasileiro que têm chegado o maior número de estudantes (10.443), seguindo-se a Espanha (3.255) e Angola (2.926), com as expetativas a serem de aumento já no próximo ano letivo. “Neste momento já temos 1.900 alunos estrangeiros, o que representa 10% de toda a comunidade estudantil”, refere ao “JN”, Carla Martins, pró-reitora para a internacionalização da universidade do Minho.