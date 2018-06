Estes são os países mais produtivos (mas não necessariamente os que trabalham mais)

Trabalhar muitas horas, não é necessariamente sinónimo de mais produtividade. A comprovar essa teoria estão os dados do último relatório da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE), que colocam na liderança dos países mais produtivos em todo o mundo um dos países onde a população ativa trabalha abaixo da média mundial.

Os níveis de produtividade foram determinados com tendo por base um cálculo simples: PIB per capita dividido pelo número médio de horas trabalhadas em cada país. Com base nesta fórmula, concluiu-se que o Luxemburgo é o país mais produtivo entre os membros da OCDE. Cada hora de trabalho no Luxemburgo gera 89,5 euros para a economia.

Portugal ocupa o 26.º lugar na tabela, com uma média de 35,9 horas de trabalho semanais. Uma hora de trabalho em Portugal gera 33,90 euros para a economia do país. O México é o país menos produtivo. Apesar de os mexicanos trabalharem, em média, 41,2 horas por semana, uma hora de trabalho gera apenas 19,50 euros para o país.