Estado sem dados organizados sobre a violência policial

A Procuradoria-Geral da República não tem dados organizados sobre a violência policial. A notícia é avançada esta terça-feira pelo “Diário de Notícias”, que indica que a PGR não deu qualquer resposta ao Comité Europeu contra a Tortura (CPT, na sigla inglesa), que pediu dados estatísticos sobre esta matéria.

Quem também não tem conhecimento sobre estes dados é o Ministério da Justiça, afirmando “não haver intenção de alterar os critérios estatísticos”.

O CPT divulgou recentemente um relatório onde coloca Portugal entre os países da Europa com mais casos de violência policial e maus tratos nas prisões. Entre as várias medidas sugere mais poder de ação e uma maior independência para a Inspeção-Geral da Administração Interna.

Em resposta ao “DN”, o porta-voz do Comité Europeu contra a Tortura, refere que “o comité vai continuar a acompanhar as questões que não foram respondidas até agora, e encara o relatório e as respostas como a base de um trabalho contínuo que continuará a realizar”.

Fonte oficial do gabinete da ministra da Justiça, Francisca van Dunem disse ao “DN” que “não temos os números dos inquéritos de crimes praticados por agentes da autoridade”, e que “as estatísticas oficiais não são feitas segundo os critérios pretendidos”.

Já sobre se o interesse do CPT iria levar o Ministério da Justiça a fazer esse tratamento de dados, a mesma fonte negou. “A Direção-Geral de Políticas de Justiça, não faz e não haverá mudanças nos critérios estatísticos implentados”, disse.