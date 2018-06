Está ansioso sobre as férias? Saiba como evitar os problemas que tornam o descanso em pesadelo

Este Verão vamos viajar via rede. Ou seja, tratamos da viagem e do alojamento sem sair do nosso computador, pois tratamos de tudo à distância de um click: pesquisa em site e reservas solicitadas por mensagem eletrónica.

Agora, e nas vésperas da partida, estamos ansiosos! E se ao chegar ao local, o hotel não existe ou se afinal as 4 estrelas nem chegam a uma? Ou se a praia que, na publicidade digital ficava a 5 minutos, está a 25 km de viagem? Ou ainda se a banheira é tão grande quanto a piscina do hotel e se o ar condicionado foi um ar que lhe deu?

Esta ansiedade é partilhada por muitos turistas. Para prevenir ou evitar estes problemas que podem tornar as férias num pesadelo, apresentamos alguns conselhos:

Antes de decidir e reservar efetivamente o quarto no hotel, é muito importante que o consumidor que opte pela reserva online, verifique as condições de cancelamento – As políticas de cancelamento variam nas diferentes plataformas, portanto há que ler cuidadosamente essa informação antes de decidir. Mais vale prevenir…

Sugerimos também que pesquise a área para registo de comentários, testemunhos e experiências pessoais. Talvez se encontre aqui a solução para a decisão final, pois esta partilha é um bom barómetro para a escolha. Mas não esquecer: nesta análise há que, também, ser prudente.

Já fez a reserva. Então, qualquer que seja a forma como se faz a reserva – por telefone, por email -, o consumidor deve levar sempre consigo um documento escrito com a confirmação de reserva e o mais detalhado possível. Estes problemas podem ser evitados se, ao efetuar a reserva, se pedir o respetivo comprovativo e exigir que o mesmo confirme os pormenores essenciais para si.

Caso não se obtenha o quarto que reservada, o turista deve tentar resolver a questão com o responsável do hotel. Se a substituição não for possível, exigir uma compensação: redução do preço ou outros serviços, por exemplo.

Quando encontrar um dos equipamentos do seu quarto avariado (por exemplo, o ar condicionado), deve exigir a mudança de quarto. Se tal não for possível, por lotação esgotada, por exemplo, exija a reparação da avaria. Se a solução não for satisfatória, tente negociar a redução do preço ou uma compensação, como, por exemplo, meia pensão sem suplemento.

Perante esta realidade o que deve o consumidor fazer?

Reclamar, reclamar sempre!

Logo no momento da dura realidade, peça o livro de reclamações, obrigatório em todos os estabelecimentos de alojamento turístico, e nele redigir a reclamação. Guarde a sua cópia. No regresso pode também reclamar diretamente à ASAE ou contactar os nossos serviços.