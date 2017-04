ESSLei/IPLeiria integra rede de saúde da CPLP

Após um processo de candidatura, a ESSLei foi aceite nesta rede de saúde internacional, que promove a formação e cooperação científica na área das ciências da saúde entre instituições do ensino superior e centros de investigação de países da CPLP.

“Esta afiliação internacional da ESSLei é o reconhecimento da excelência da formação por nós ministrada, possibilitando-nos cooperar com outros países, como Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, São Tomé e Príncipe, Timor Leste, Moçambique, Angola e Brasil, na formação e investigação na área da saúde”, vinca Carolina Henriques, subdiretora da ESSLei.

Além disso, avança esta responsável, a Escola passará a integrar núcleos académicos e de investigação com estes países, de acordo com as suas áreas de estudo e académicas no domínio da saúde.