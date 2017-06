Jeremy Corbyn: O ascético que quer converter sonhos em votos

O artigo 50º do Tratado Europeu, que vai desencadear o início do processo de saída do Reino Unido da União Europeia (UE), foi ativado, e não tendo alternativa senão conformar-se como os resultados da consulta popular, o líder trabalhista quer mostrar que é a única força política capaz de sarar as feridas do Brexit e unir a nação. Um compromisso hercúleo tendo em conta que dentro do próprio partido se vê confrontado com uma rebelião interna.

Nascido no seio de uma família rica, desde cedo foi aos pobres e aos explorados que decidiu dedicar o seu trabalho. Acompanhado pelo irmão, Piers Corbyn, e seguindo a herança política dos seus pais – que haviam lutado na Guerra Civil Espanhola contra o regime ditatorial de Franco – Jeremy Corbyn ingressou no Partido Trabalhista. Na altura frequentava ainda a escola e era frequentemente ridicularizado pelos colegas e acusado de não ‘vestir a camisola’ por estudar em escolas privadas, reservadas à elite britânica.

Após atingir a maioridade, deixou a escola e decidiu dedicar-se a projetos de voluntariado social. Pelo meio teve uma curta passagem pelo jornalismo, mas foi dos corredores do Parlamento que ambicionou fazer a sua casa. Não fuma – algo inédito nos círculos de esquerda em que cresceu –, não bebe e não tem vícios nem gastos exorbitantes com dinheiro. É vegetariano e não tem carro, sendo várias vezes visto a andar de bicicleta pelas ruas da capital.