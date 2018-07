Espanhóis aplicam 500 milhões no sotavento algarvio

Ramón Lopez, ex-presidente da Time Warner Music, decidiu acelerar o investimento global de 500 milhões de euros no empreendimento turístico-imobiliário do Monte Rei Golf & Country Club, localizado em Vila Nova de Cacela, no concelho de Vila Real de Santo António. “Até à data, foram investidos cerca de 200 milhões de euros no campo de golfe, clubhouse, moradias, clube de apoio às moradias e infraestruturas gerais do empreendimento, incluindo o paisagismo, arruamentos, eletricidade, fibra óptica, esgotos e estações de bombagem, etc.. Os restantes 300 milhões de euros serão investidos nos projetos futuros, incluindo os 40 apartamentos atualmente em construção junto ao clubhouse, no segundo campo de golfe, beachclub, hotel village (…) e um novo conjunto de 75 apartamentos junto ao segundo de golfe, além de futuros aldeamentos e respetivas infraestruturas”, revelou ao Jornal Económico Salvador Lucena, diretor-geral do Monte Rei Golf & Country Club.

O mesmo responsável acrescentou que, “presentemente, o resort conta com 30 moradias em exploração turística (20 moradias de três quartos; duas moradias de três quartos com piscina privativa e oito moradias de quatro quartos com piscina privativa), num total de 96 quartos, 192 camas. Segundo Salvador Lucena, “com a conclusão dos 40 apartamentos [em construção] (32 T2 e oito T3) de 5 estrelas já no verão do próximo ano, o resort praticamente duplicará a sua capacidade de alojamento turístico e passará a contar com um total de 184 quartos, 368 camas”.

