Espanha: “Surpreendente” ‘boom’ nas exportações pode levar PIB a crescer 3% este ano

O ministro da Economia espanhol, Luis de Guindos, prevê que a economia do país cresça este ano cerca de 3% dado o “surpreendente” boom nas exportações. A previsão fica acima das estimativas do Banco de Espanha, que apontam para um crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) espanhol de 2,8%.

Segundo o jornal espanhol El Economista, as exportações espanholas conheceram em janeiro um aumento de 17,4% e, durante o mesmo mês, no setor da construção registou-se uma significativa recuperação. Como tal, o Governo espanhol reviu em alta a estimativa de crescimento avançada na semana passada pelo Banco de Espanha.

“A menos que haja algum imprevisto”, a economia espanhola deve crescer entre 2,9% e os 3,1%, avança o Ministério da Economia espanhol.

A percentagem de crescimento do PIB, além de ficar acima das previsões do Banco de Espanha, ultrapassa ainda as previsões da Comissão Europeia e do Fundo Monetário Internacional (FMI), que preveem que a economia do país encerre o ano com um ganho de 2,3%.

Numa altura em que todas as economias da União Europeia parecem dar sinais de melhoria, a primeira desde o início do ano, a Espanha sai ainda beneficiada por vários fatores externos como a desvalorização do euro e a queda dos preços do petróleo.

O Ministério da Economia espanhol deve apresentar até ao final do mês um novo plano de estabilidade e crescimento.