Espanha: Executivo de Sánchez toma posse, sem Bíblia nem crucifixo

O novo governo de Espanha, liderado pelo socialista Pedro Sánchez, já tomou posse perante o rei Filipe VI, numa cerimónia que decorreu, pela primeira vez, sem símbolos religiosos. Os 17ministros, 11 mulheres e seis homens, sucedem ao Governo de Mariano Rajoy, destituído após a provação de uma moção de censura no Parlamento.

O Governo espanhol que toma agora posse é o primeiro no país a ter mais mulheres do que homens. É também o primeiro em que as mulheres assumem algumas das pastas mais importantes, como as das Finanças, Justiça e Trabalho. Ao lado de Pedro Sánchez está também uma mulher, Carmen Calvo, que vai ocupar o cargo de vice-primeira-ministra e a pasta da Igualdade.

“O novo Governo nasce com o objetivo de servir a modernização de Espanha, a impulsionar o seu crescimento de forma sustentável, a reconstruir a coesão social e territorial danificada durante estes anos e a regenerar a vida pública do nosso país”, afirmou Pedro Sánchez, sem esquecer a Europa: “Este é um Governo decididamente europeísta. A Europa é a nossa nova pátria, um espaço que devemos fortalecer para dar respostas eficazes aos desafios que como país temos pela frente”.