ERC contraria BE e opõe-se à transmissão tardia das touradas

A Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC) emitiu esta sexta-feira um parecer desfavorável à proposta de lei apresentada pelo Bloco de Esquerda (BE) sobre a transmissão televisiva das touradas. A ERC entende que as touradas são “parte integrante da herança cultural lusa” e não vê “quaisquer impedimentos legais à sua transmissão”.

No parecer, datado de quarta-feira, a ERC considera que os espetáculos tauromáquicos não são “suscetíveis de influir negativamente na formação da personalidade das crianças e de adolescentes”. A entidade reguladora da comunicação diz ainda que o Estado deve proteger as corridas de touros, tendo em conta que constituem uma herança cultural lusa.

A ERC foi chamada a pronunciar-se sobre a proposta do BE, que prevê que as touradas passem a ser transmitidas na televisão no período entre as 22h30 e 6h00 da manhã e deixem de ter qualquer financiamento do Estado. Os bloquistas defendem ainda que qualquer tourada deve ser transmitida com uma ‘bolinha vermelha’, para identificar que se trata de um programa que pode ferir suscetibilidades.