A Empresa Portuguesa das Águas Livres (EPAL) não vai cortar a água à União Zoófila. A confirmação foi dada por Duarte Cordeiro, à agência “Lusa”. “Ontem [segunda-feira] tivemos oportunidade de falar com a EPAL e ninguém vai cortar a água a ninguém. A EPAL não vai cortar a água à União Zoófila”.

De acordo com a “SIC Notícias”, em causa estava o pedido de donativos da associação na página oficial de Facebook colocado esta segunda-feira, por não conseguir pagar uma fatura da água no valor de 2.450 euros. A associação estaria deste modo em risco de ver a água ser cortada e veio esclarecer que “do montante total, 1.140,59 euros devem ser pagos à Empresa Portuguesa de Águas Livres (EPAL) e o resto – 1.309,51 euros – à Câmara Municipal de Lisboa”.

“Já dissemos à União Zoófila que estamos disponíveis para financiar a associação através do regime de apoios do município. Permite-nos apoiar as atividades da União Zoófila num montante superior ao valor da tarifa, para no fundo comparticipar em muitas despesas”, referiu Duarte Cordeiro.