Crescimento económico pode chegar a 3,4%

Depois da descida da taxa de desemprego para 8,8%, anunciada esta semana pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), a economia vai continuar a dar boas novas na próxima segunda-feira, quando for revelado o crescimento do PIB no segundo trimestre. Segundo estimativas de economistas contactados pelo Jornal Económico, o crescimento poderá ter atingido 3,4% em termos homólogos, no cenário mais benigno. No pior, Portugal desacelera devido ao impacto negativo do aumento das importações.

