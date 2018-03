Enfermeiros em greve até amanhã

Os enfermeiros estão em greve nacional no setor público durante esta quinta e sexta-feira, dias 22 e 23 de março. O protesto, anunciado em fevereiro pelo dirigente Sindicato dos Enfermeiros Portugueses (SEP), José Carlos Martins, visa contestar a não concretização dos compromissos assumidos pelo Ministério da Saúde, o qual acusa de não resolver os atuais problemas, de os agravar e de criar novos problemas.

Como o Jornal Económico noticiou, os enfermeiros já se preparavam para fazer um ultimato ao Ministério da Saúde, ameaçando que o setor da saúde iria parar em março, caso o Governo não pusesse em marcha o processo de negociação da carreira de enfermagem.

“Estão em cima da mesa todas as formas de luta, incluindo a greve”, disse ao Jornal Económico Guadalupe Simões, da direção do SEP. “Na reunião de 15 de fevereiro, o Ministério da Saúde informou que não tinha condições para avançar com este plano de contratação, porque de questionar os hospitais sobre as necessidades de reforço de operacionais. Ora, este trabalho já foi feito, e trata-se de uma tentativa de protelar decisões”, afirmou ao semanário.