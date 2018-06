Encerramento de balcões da CGD: Costa diz que “não interveio nem intervirá”

António Costa respondeu a Catarina Martins no debate parlamentar desta quando a coordenadora do Bloco de Esquerda elencou uma longa lista de concelhos que irão ficar sem balcões da Caixa Geral de Depósitos. Para a responsável bloquista, “é dever do Governo orientar a CGD para o serviço público”. Costa opinou noutro sentido e realçou que “não interveio nem intervirá” na escolha associada aos balcões da Caixa que vão encerrar.

António Costa explicou ainda esta reformulação da Caixa com a autorização da Direção Geral da Concorrência que teve como contraponto o imperativo de aplicar “remédios” e que entre estes estava a “redução do número de balcões”.

Assim, o primeiro-ministro esclareceu que o Governo não vai proceder a qualquer intervenção relativamente à escolha dos balcões a encerrar.