Emprofac faz 39 anos com contas no auge. E novos mercados para conquistar

Para além do crescimento das vendas, a empresa bate também o seu record de resultados líquidos com um crescimento de 8% atingindo o montante de 184.500 contos.

O último ano foi marcado pela melhoria do relacionamento com as farmácias e com o sector público, mas essencialmente pela melhoria do ambiente laboral, o que proporcionou um aumento directo da produtividade dos trabalhadores com efeitos imediatos nas vendas.

Paralelamente, a empresa conheceu uma melhoria substancial da gestão dos seus stocks, com diminuição das inutilizações de medicamentos em 4%, uma quebra das rupturas em 11%, enquanto o índice da satisfação dos clientes subiu de 85% em 2016 para 91% em 2017.