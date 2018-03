Empresas portuguesas suspeitas de importar madeira ilegal da Amazónia

Um estudo da Greenpeace Brasil suspeita de práticas ilegais de abate de árvores de madeira exótica na Amazónia e referencia nove empresas portuguesas como importadoras dessa matéria-prima.

Nesse estudo, realizado pela Greenpeace Brasil, entre 25 de outubro e 4 de novembro de 2017, no estado do Pará, e dedicado especialmente aos dados sobre o abate de uma árvore exótica da Amazónia, o ipê, Portugal como o terceiro maior importador mundial deste tipo de madeira, com um total de 1.862,24 metros cúbicos importados durante o período em análise.

Acima de Portugal, apenas figuraram os Estados Unidos (10.170,84 metros cúbicos) e a França (3.002,51 metros cúbicos) como maiores importadores da madeira de ipê.