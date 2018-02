Empresas desafiadas a apresentar projetos de IoT

A NOS, em parceria com a OPEN, acaba de lançar um desafio à indústria de sugestão de projetos, numa nova plataforma, no âmbito do laboratório de Design e Desenvolvimento de Hardware na Marinha Grande. Este laboratório dedica-se à investigação e desenho de soluções de hardware, compatíveis com a Internet of Things (IoT), e visa potenciar o desenvolvimento tecnológico do tecido empresarial português.

À NOS caberá a gestão do projeto, assegurar as comunicações e certificação IoT, assumindo também a dinamização de todo o ecossistema que interage com a plataforma. Para João Ricardo Moreira, administrador da NOS Comunicações, o novo laboratório “é o ponto de encontro de desafios das empresas com as competências da indústria e da academia”, acrescentando como principal objetivo desta iniciativa “o acelerar os processos de decisão no sentido da implementação das redes de coisas”. “Constatámos que o hardware é um constrangimento para essa evolução. Propomo-nos para em conjunto, ultrapassar essa barreira e acelerar a transformação digital”, conclui

A plataforma, desenvolvida em parceria com a Bright Pixel, assume-se como um espaço colaborativo, com a capacidade para apoiar a indústria nacional. Por sua vez, o laboratório da OPEN é baseado em metodologias ágeis e prototipagem rápida e integra equipamentos de rádio, eletrónica e conectividade para acolhimento e apoio integral a projetos no paradigma IoT em fase de experimentação, prova de conceito e estudo de mercado.