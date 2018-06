Produtividade: Empresas chinesas monitorizam atividade cerebral dos empregados. E o estado chinês patrocina

As empresas chinesas estão a recorrer a uma tecnologia capaz de monitorizar a atividade cerebral e, consequentemente, o estado de espírito dos trabalhadores para melhorar os níveis de produtividade no país, de acordo com o “South China Morning Post” (SCMP).

Esta tecnologia consiste num capacete equipado com sensores capazes de aferir a atividade cerebral dos trabalhadores. E é o estado chinês que está a patrocinar esta incomum inovação tecnológica.

A partir dos dados recolhidos, com sensores sem fios (wireless), as empresas conseguem perceber os níveis de concentração, mas também de stress, cansaço, depressão, ansiedade e frustração em tempo real.