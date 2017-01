Empresas: atrasos no pagamento da TSU vão dar multa

A partir de fevereiro, as empresas que se atrasarem a pagar as contribuições à Segurança Social serão notificadas a pagar multas.

Segundo um comunicado do Ministério do Trabalho e da Segurança Social, “encontram-se neste momento reunidas as condições necessárias para implementação” do processo previsto no Código Contributivo de 2011 que prevê a notificação sistemática das entidades empregadoras que não paguem as contribuições dentro do prazo estabelecido na lei.

Assim, o processo de notificação “irá iniciar-se a partir de março, assumindo uma periodicidade mensal”, adianta a mesma fonte. Ou seja, o primeiro processo de “notificação massiva” terá em conta os pagamentos de contribuições relativas ao mês de fevereiro e as empresas começam a ser notificadas para pagar multas a partir de março.