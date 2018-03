Empresa de exploração de petróleo já teve 202 milhões de euros em apoios fiscais

A Saipem Portugal Comércio Marítimo, dona do navio perfurador que vai realizar em setembro a primeira sondagem petrolífera em águas portuguesas, já teve 202 milhões de euros em apoios fiscais desde 2010. A empresa tem vindo a encabeçar a lista das sociedades com maiores benefícios fiscais de IRC, por estar sediada na zona de negócios da Madeira, avança o jornal “Público”.

Os dados da Autoridade Tributária mostram que o ano de 2014 foi aquele em que a empresa conseguiu reunir o maior volume de benefícios fiscais. Ao todo, a empresa invocou 53 milhões de euros entre deduções à coleta de IRC e reduções de taxa do imposto. Em 2016, o último ano de que há estatísticas disponíveis, a Saipem Portugal Comércio Marítimo foi a segunda empresa que mais teve benefícios fiscais, apenas superada por uma sociedade do universo EDP (a EDP – Gestão da Produção de Energia, que teve 36,4 milhões de euros).

Os benefícios fiscais alcançados pela empresa devem-se ao facto de esta estar sediada no Centro Internacional de Negócios da Madeira. Tendo em conta esta situação, a Saipem Portugal Comércio Marítimo pode invocar as regras estabelecidas no Estatuto dos Benefícios Fiscais para as entidades licenciadas nas zonas francas portuguesas, o que lhe permite várias vantagens na hora de pagar IRC.