Emmanuel Macron criticado por festejar aniversário em antigo palácio real

Emmanuel Macron está novamente a ser criticado de ser “o presidente dos ricos” pelos adversários políticos. Eleito em maio, o presidente eliminou a taxa sobre as grandes fortunas e cortou o subsídio de habitação, medidas que justificou como sendo necessárias para impulsionar o investimento e a mobilidade social, mas que acabaram por provocar duras críticas.

Desta vez, são duas as controvérsias em foco. O presidente vai fazer 40 anos esta quinta-feira e está este fim de semana a festejar o aniversário nos terrenos do Chateau de Chambord, um antigo palácio real que data do século XVI. O gabinete de Macron negou que as celebrações teriam lugar dentro do palácio e esclareceu que é o próprio presidente que vai pagar as despesas.

Esses argumentos não foram, no entanto, suficientes para evitar as críticas. Jean Luc Mélenchon, que foi o candidato da extrema-esquerda nas presidenciais, disse que a escolha do local é “ridícula” devido ao simbolismo monárquico.