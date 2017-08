EMEL alarga horário para fiscalizar estacionamentos à noite em zonas de residentes

A Empresa Municipal de Mobilidade e Estacionamento de Lisboa (EMEL) irá alargar o horário no próximo ano, para as 24 horas, com o intuito de fiscalizar as zonas de estacionamento exclusivo para residentes, avançou a empresa à Lusa.

“A extensão do horário da fiscalização do estacionamento para um período de 24 horas destina-se a zonas de estacionamento exclusivo para residentes”, isto é, a “todas as ruas que apresentem uma placa adicional ao sinal de estacionamento com essa informação”, explica a empresa.

“Esta placa adicional exclui qualquer possibilidade de estacionamento a viaturas sem dístico válido de residente dessa zona”, diz fonte da empresa. “As placas adicionais poderão comunicar um horário das 19:00 às 09:00 em que o estacionamento na via pública é reservado a residentes com dístico, mantendo-se o estacionamento tarifado no horário habitual”.