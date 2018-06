“Em tom de despedida e sem ameaças”. O que disse Bruno de Carvalho aos funcionários antes da AG de sábado?

Em vésperas de Assembleia Geral, o presidente do Sporting Clube de Portugal, Bruno de Carvalho, despediu-se dos funcionários do clube numa conversa esta sexta-feira, dia 22 de junho, notícia o “Diário de Notícias” (DN). Estiveram presentes funcionários do Sporting, diretores, jogadores e capitães de equipas do clube.

Segundo a publicação, Bruno de Carvalho terá comunicado que os “advogados de jogadores que rescindiram já entraram em contacto [com o clube] para chegar a um acordo”.

De resto, o discurso do ainda presidente do SCP terá sido marcado por ideias chave. “O Sporting é um clube muito quantitativo, mas muito pouco qualitativo”. Referiu ainda que quem o substituir “vai reduzir nove milhões de euros às modalidades” e “transferir as quotas do clube para alimentar a SAD”.