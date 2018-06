Em 2018, a festa do futebol é na Rússia

Quando se realizou a primeira edição do Campeonato do Mundo, em 1930, no Uruguai, com apenas treze equipas em competição, com o país-sede a levantar o primeiro “caneco”, criado em homenagem à deusa grega Nice e, por isso, conhecido como “Vitória”, será que Jules Rimet, o “pai” do Mundial e terceiro presidente da Federação Internacional de Futebol Associado (FIFA), acreditava que a competição, hoje vista como uma celebração do futebol, ia perdurar no tempo até 2018?

Artigo publicado na edição semanal do Jornal Económico. Para ler a versão completa, aceda aqui ao JE Leitor