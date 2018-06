Eleven Sports compra direitos televisivos do futebol alemão, escocês e belga para transmitir em Portugal

Depois de ter assegurado os direitos de transmissão televisiva, em direto e exclusivo, da Liga dos Campeões e da primeira liga espanhola, a La Liga, e da primeira liga francesa, a Ligue 1, em maio, a operadora Eleven Sports acaba de aumentar a sua oferta em Portugal, já em 2018/2019, com a compra dos direitos televisivos da primeira liga escocesa (Scottish Ladbrokes Premiership), do primeiro escalão (Jupiler Pro League) e supertaça belga e do canal oficial do clube inglês Arsenal.

A Eleven Sports adquiriu ainda os direitos da primeira liga (Bundesliga) e supertaça alemã, mas estas só estarão disponíveis na oferta da operadora em Portugal na época 2019/2020.

“Os acordos com a Scottish Ladbrokes Premiership e a Jupiler Pro League Belga a duração de dois anos e ambas começarão na próxima temporada 2018/2019”, fez saber a operadora em comunicado. O acordo para a Bundesliga também é para dois anos e começa na temporada 2019/2020, incluindo o clássico entre o Bayern de Munique e o Borussia Dortmund.