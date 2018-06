Elevados preços energéticos têm impacto negativo na competitividade das atividades turísticas e industriais

Paulo Azevedo falava durante IV Simpósio Germano-Cabo-Verdiano de Energia, promovido pela Câmara de Comércio e Indústria Luso-Alemã, que decorre durante três dias em Santa Maria sob o lema “Eficiência energética e energias renováveis para os sectores do turismo e da indústria em Cabo Verde”.

De acordo com este responsável, o sector energético de Cabo Verde se constitui num elemento de “importância fulcral” para o desenvolvimento económico e social do país, razão por que os investimentos numa produção eficiente de energia a partir de fontes renováveis deverão gerir “resultados positivos” e reduzir, ao mesmo tempo, a vulnerabilidade do arquipélago perante um aumento de preços dos combustíveis fósseis.

“Existe, portanto, não apenas um grande potencial, mas também a necessidade para a introdução de energias renováveis e medidas para aumentar a sua eficiência energética”, disse, fazendo referência ao pioneirismo da Alemanha no velho continente nesta matéria, baseado numa experiência de sensivelmente 40 anos.