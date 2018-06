Eleições na Turquia: reforço do poder de Erdogan “não é previsível”

Mafalda Revés, portuguesa radicada na cidade turca de Gaziantep, no sudeste do território, considera, ao contrário do que a imprensa ocidental vai afirmando, que o reforço do poder do presidente, Recep Erdogan, não só não é um dado adquirido, como o partido que lidera, o AKP, pode mesmo vir a perder mandatos no novo parlamento que sairá das eleições deste domingo.

A portuguesa, especialista em geopolítica da Turquia e autora do livro ‘Turkey and Energy: Challenges and Potentialities’, afirma que o ambiente geral é declaradamente calmo e que a crispação, desta vez, não acompanhou a campanha eleitoral, ao contrário de outras alturas. E desmente outro ‘dado adquirido’ no ocidente: a islamização da sociedade turca não passa de um ‘mito urbano’.

Mafalda Revés aceitou conceder uma entrevista ao Jornal Económico, em que, para além de uma visão política no terreno, incomum nos jornais do ocidente, se permite uma observação mais sociológica do mundo turco e das suas sempre tendencialmente conflituantes relações com os curdos, e da perceção do país sobre a guerra na Síria.