Eleições francesas: Partido de Macron terá conquistado maioria absoluta nas legislativas

Primeira projeções indicam que o “República em Marcha” e o seu aliado MoDem terão entre 390 e 430 lugares no Parlamento, quando a maioria se faz com 289. Os socialistas são derrotados e ficam abaixo dos 50 deputados.

Emmanuel Macron, head of the political movement En Marche !, or Onwards !, and candidate for the 2017 French presidential election, waves hand during in the first round of 2017 French presidential election at a polling station in Le Touquet, northern France, April 23, 2017. REUTERS/Benoit Tessier