Eleições europeias de 2019: Portugal volta a eleger 21 eurodeputados

O Parlamento Europeua aprovou esta quarta-feira a proposta, já conhecida, sobre a sua futura composição, que reduz a dimensão da assembleia após o Brexit e garante que nenhum Estado-membro perde lugares. No caso português, os eleitores continuarão a eleger 21 eurodeputados – sendo que Portugal é um dos 13 Estados-membros que manterão o número de representantes no Parlamento Europeu, de onde resulta que 48% dos países do agregado não verão a sua representação aumentar.

Um dado importante, uma vez que nenhum país verá a sua representação diminuir (se se excluir o Reino Unido, bem entendido), ao mesmo tempo que 52% dos países ficará numericamente mais representado.

Merece a pena observarem-se as alterações em termos de peso as alterações em termos de peso: como o número total de deputados desce, mesmo os países que mantém a eleição do mesmo número de eurodeputados vêm a sua representação aumentar de peso em termos percentuais. No caso de Portugal, por exemplo, os 21 deputados representavam 2,7% do total de eurodeputados, passando agora para 2,9%.