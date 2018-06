EDP vende 641 milhões em securitização de défice tarifário de eletricidade em Portugal

A EDP Serviço Universal, comercializador de último recurso do sistema eléctrico português, detido a 100% pelo Grupo EDP, acordou ceder, de forma plena e sem recurso, à Tagus – Sociedade de Titularização de Créditos, uma parcela do Défice Tarifário de 2018, no montante de 641 milhões de euros, e respectivos juros, diz a empresa num comunicado ao mercado.

Desta forma, a eléctrica recebe este valor no imediato, passando os devidos recebimentos futuros a outras entidades.

O Défice Tarifário de 2018 resultou do diferimento por 5 anos da recuperação do sobrecusto de 2018 (incluindo ajustamentos de 2016 e 2017) relacionado com a aquisição de energia aos produtores em regime especial.