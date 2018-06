EDP pede esclarecimentos sobre a intenção da CTG manter “uma equipa de gestão profissional”

Na resposta à OPA, a administração da EDP questiona a China Three Gorges sobre o seu entendimento em relação à manutenção de uma equipa de gestão profissional e sobre se continuará a existir uma comissão de transações entre partes relacionadas.

No Projecto de Prospecto, a Oferente “reconhece que o interesse dos investidores em sociedade cotadas está diretamente relacionado com a adoção das melhores práticas em matéria de governo das sociedades e, bem assim, com a imediata disponibilização de informação relevante aos acionistas. É intenção da Oferente diligenciar para que a Sociedade Visada continue a adotar os mais altos padrões de corporate governance, de acordo com as melhores práticas internacionais e com a lei aplicável”, lê-se no Relatório da visada.

O Conselho de Administração Executivo da EDP salienta que os standards europeus de corporate governance, tais como, por exemplo, os utilizados em Portugal (Código de Governo Societário do IPCG), Espanha (Código de Boa Governação de Sociedades Cotadas, publicado pela Comisión Nacional del Mercado de Valores) e Alemanha (Deutscher Corporate Governance Kodex, revisto pela comissão nomeada pelo Ministro da Justiça alemão) incluem mecanismos fundamentais de defesa dos interesses dos acionistas minoritários.