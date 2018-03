EDP pagou uma taxa efetiva de IRC de 32,6% no ano passado

O presidente do PSD agendou para esta sexta-feira o primeiro debate parlamentar potestativo do seu consulado, elegendo como tema a “equidade e competitividade na tributação das empresas”, em reação à notícia de que a EDP – Energias de Portugal teria pago uma taxa efectiva anual de IRC de apenas 0,7%, no ano passado, traduzida num imposto líquido de 10,3 milhões de euros. “Isto não faz sentido, isto é injusto”, sustentou, esta semana, o líder do PSD, quando anunciou o pedido para a marcação do debate, que quer que resulte, “no limite”, em “alterações à legislação, de modo a que isto não seja possível”.

A EDP explicou que as contas apresentadas traduzem a consolidação de todo o grupo, que tem mais negócio fora de Portugal do que no mercado português, e que beneficiou “de um conjunto de eventos ocorridos fora de Portugal, nomeadamente a reforma fiscal nos EUA (equivalente a cerca de 44 milhões de euros) e a isenção de mais valias por venda de ativos em Espanha (cerca de 200 milhões de euros)”. Acresce que as regras contabilísticas internacionais (IFRS) obrigam ao registo deste tipo de eventos no ano em que ocorrem, ainda que o seu efeito perdure no tempo.

Artigo publicado na edição semanal do Jornal Económico. Para ler a versão completa, aceda aqui ao JE Leitor.