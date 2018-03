EDP esclarece que pagou 481 milhões de euros em IRC em Portugal

A EDP esclarece que pagou 481 milhões de euros de IRC em 2017 em portugal, o que equivale a 9,3% do IRC total arrecado pela Autoridade Tributária, ao contrário do que dizia uma notícia do ‘Expresso’ que referia que a EDP tinha conseguido uma taxa efectiva de imposto sobre os lucros de 0,7% e grupo EDP tinha apurado um imposto líquido de 10,3 milhões de euros.

É dito pela EDP que o ‘Expresso’ confunde o reporte contabilístico no relatório e contas e os valores efectivamente pagos de IRC pela EDP em Portugal.

“Os cerca de 10 milhões de euros relativos a 2017 que são referidos dizem respeito ao Grupo EDP, que tem atividade em todo o mundo, e beneficiam de um conjunto de eventos ocorridos fora de Portugal, nomeadamente a reforma fiscal nos EUA (equivalente a cerca de 44 milhões de euros) e a isenção de mais valias por venda de ativos em Espanha (cerca de 200 milhões de euros)”, explica a EDP.