EDP Comercial quer atingir 4,2 milhões de clientes em 2017

No mercado livre, a EDP Comercial terminou 2016 com cerca de 4 milhões de clientes de electricidade e 600 mil clientes de gás natural. Em relação à quota, na electricidade, situa-se nos 85%, enquanto que no gás natural está na ordem dos 50%, uma percentagem que “achamos muito atrativa”, sublinha Miguel Stilwell, presidente da EDP Comercial, em declarações aos jornalistas, esta tarde.

Quanto ao mercado regulado, na electricidade, a EDP Comercial teve 1,4 milhões de clientes e no gás natural cerca de 180 mil clientes, assegurando que “mais de 90 por cento está muito melhor no mercado livre do que no mercado regulado”.

Para 2017, a EDP Comercial prevê atingir os 4,2 milhões de clientes no mercado português de electricidade, esperando um aumento de 200 mil clientes para um total de 4,2 milhões.