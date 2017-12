A noção de Economia Social de Mercado está intimamente ligada ao processo de integração económica e política que representa o projeto europeu. A simbiose entre os fundamentais do mercado livre e a equidade social está na génese deste modelo económico, mantido há décadas com sucesso em países como a Alemanha e a Áustria, mas muitos são os Estados que têm seguido o liberalismo capitalista desenfreado, cego às matérias sociais.

Num país periférico como Portugal, longe dos grandes mercados e com limitações próprias de uma democracia deficiente, é recorrente que, face aos desafios da globalização, o estímulo ao crescimento económico faça esquecer as questões sociais. Para concorrermos à escala global – e ao abrigo do Tratado do Livre Comércio – a qualidade e a eficiência são vetores determinantes.

Em Portugal é tempo de se apostar mais na investigação e no desenvolvimento, com a transferência da tecnologia para as empresas, de modo a que estas possam concorrer em paridade com as suas congéneres internacionais. Inovação, empreendedorismo e meritocracia são as bases de um modelo de desenvolvimento económico promotor do progresso. Mas o desenvolvimento económico tem de ser consentâneo com um modelo social igualmente musculado.