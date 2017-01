EBA propõe criação de “banco mau” europeu e Regling concorda

O responsável pelo Mecanismo Europeu de Estabilidade Financeira, Klaus Regling, congratulou-se hoje com as propostas da EBA – Autoridade Bancária Europeia, para a criação de um “banco mau” (bad bank) europeu para absorver o elevado crédito malparado em vários países da zona do euro, dizendo que “seria um instrumento valioso para melhorar a estabilidade financeira do bloco europeu”, disse o chefe do fundo de resgate da zona do euro nesta segunda-feira.

Um plano para estabelecer uma “empresa de gestão de activos” que facilitaria a negociação dos mais de 1 trilião de euros de créditos problemáticos nos balanços dos bancos da UE foi apresentado hoje, segunda-feira, pela Autoridade Bancária Europeia.

A Autoridade Bancária Europeia sugeriu esta segunda-feira que a União Europeia deveria criar uma entidade de gestão de activos com recursos públicos que ficasse com uma parte do crédito malparado dos bancos, avança a Reuters. A notícia diz que o presidente do conselho de administração da EBA, Andrea Enria, considera que encontrar uma solução para o malparado é “urgente e viável”.