“e-Toupeira”: PJ suspeita de mais duas toupeiras do Benfica no sistema de justiça

A Polícia Judiciária (PJ) suspeita da existência de, pelo menos, mais duas pessoas infiltradas no sistema de justiça que terão agido como “toupeiras”, no interesse do Sport Lisboa e Benfica, informa o “Jornal de Notícias”, na edição desta sexta-feira.

Esta suspeita baseia-se no facto de uma auditoria feita pelo Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça (IGFEJ) ter detetado acessos ao inquérito do chamada “caso do emails” através da rede Citius não só a partir dos tribunais dos distritos de Braga, de onde são os dois oficiais de justiça constituídos arguidos, mas também de tribunais da zona centro do país, noticia o jornal.

O IGFEJ informou quinta-feira que tem cooperado com o Ministério Público e a Polícia Judiciária na investigação do caso “e-Toupeira” e sublinhou que o acesso ao sistema informático Citius é restrito e limitado.