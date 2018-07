E se o ‘7’ for apresentado a 7? Cristiano Ronaldo deverá chegar a Turim este sábado

Cristiano Ronaldo, nº 7 do Real Madrid e da Seleção, deverá ser apresentado a 7 de julho, próximo sábado, em Turim, como novo jogador da Juventus, adianta a “Sport Mediaset”. De acordo com este órgão de comunicação social italiano, a data para a apresentação de CR7 como novo jogador da ‘vecchia signora’ (como é conhecida a Juventus) foi definida numa reunião entre os representantes do clube e do futuro treinador do atleta português.

De acordo com a imprensa internacional, a formação transalpina oferece um contrato válido por quatro temporadas até 2022, com um ordenado anual de 30 milhões de euros, o que equivale no total a 120 milhões. De acordo com o programa de televisão espanhol “El Chiringuito”, o Real Madrid já terá aceite uma proposta de 100 milhões de euros por Cristiano Ronaldo.

Os 30 milhões anuais oferecidos pela Juventus superam em cinco milhões a última proposta feita pelo Real Madrid a Cristiano Ronaldo, no mês de fevereiro. A juntar a este facto podemos ainda acrescentar a publicidade, não fosse a família Agnelli proprietária da marca de automóveis FIAT, a gerir os destinos do clube italiano.