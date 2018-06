É oficial: o Facebook entrou em modo ‘Mundial 2018’

A maior rede social do mundo anunciou a introdução de várias ferramentas para os seguidores do Mundial.

Mostrar as cores da sua equipa: Os fãs que clicarem na mensagem poderão atualizar a sua moldura de perfil com a moldura da equipa que escolherem. As molduras de perfil estão disponíveis para todas as 32 equipas que estão a competir.

Torcer pela equipa com animações em publicações e comentários: os utilizadores podem encontrar várias animações quando estiverem a celebrar a sua equipa favorita ao usarem frases selecionadas no Feed de notícias. Este recurso vai desbloquear novas formas de torcer em conjunto com os amigos e celebrar os melhores momentos em campo. Por exemplo, uma pessoa pode ver este recurso se escrever ‘gooaal’ para celebrar a sua equipa. As frases comemorativas podem ser ativadas através de publicações ou comentários com a frase correta ou a clicar na frase quando esta se encontrar destacada.

Torne-se criativo com efeitos na câmara do Facebook e do Messenger: ao longo do campeonato, os fãs podem fazer swipe right para a câmara no Facebook e no Messenger, de forma a fotografarem e partilharem o seu espírito de equipa utilizando efeitos.

Facebook: clique na varinha de efeitos para encontrar stickers de realidade aumentada de jogadores, tais como o Sérgio Ramos. Coloque-os algures perto de si e comece a filmar; faça, por exemplo, malabarismos com Cristiano Ronaldo e partilhe os seus momentos no Stories ou no Feed de Notícias.

Facebook / Messenger: através da câmara no Facebook e no Messenger, adicione efeitos de Realidade Aumentada para mostrar o seu fandom. Pode tirar uma fotografia com uma pintura facial ou uma bandeira para celebrar a festa do Mundial’2018 com as equipas que participam.

Jogue com os amigos no Messenger: mesmo a tempo da competição, um novo twist no jogo keepie uppie chega ao Messenger. Jogue ao keepie uppie no Messenger ao enviar uma bandeira à escolha e uma bola de futebol a um amigo no chat.