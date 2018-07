Durão Barroso: “A Europa tem que ter as portas abertas [aos refugiados] mas não escancaradas”

José Manuel Durão Barroso disse esta terça-feira que a resposta aos atuais problemas humanitários deve passar pela resolução dos conflitos do país de origem e que deve existir um “controlo efectivo”, embora “humanitário das nossas fronteiras”.

O antigo presidente da Comissão Europeia falava à margem do EurAfrican Forum, do qual é chairman, organizado pelo Conselho da Diáspora, defendendo que a “solução é dialogar com os países africanos”.

“A Europa tem que ter as portas abertas mas não escancaradas. Se há um movimento incontrolável de imigrantes e isso está a gerar fenómenos de xenofobia muito preocupantes em alguns desses países, vão crescer os partidos de extrema direita, os partidos xenófobos, para não dizer os partidos às vezes racistas”, disse Durão Barroso.