Duplo homicídio choca Santana

Um homem na casa dos 50 anos é suspeito de ter assassinado a mãe e a irmã, este sábado, por volta da meia-noite, no sítio das Queimadas e Fontes, em Santana.

Segundo os Bombeiros Voluntários de Santana que deslocaram seis elementos ao local, o crime terá sido cometido com recurso a uma arma de fogo. Uma terceira vítima, o pai do suspeito, também foi atingindo, encontrando-se neste momento internado na Unidade de Cuidados Intensivos do Hospital Dr. Nélio Mendonça sob um prognóstico muito reservado.

O homicídio está a chocar a comunidade local.