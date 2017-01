dst constrói edifício de logística por dois milhões em Matosinhos

As empresas dst, s.a. e dte, pertencentes ao grupo dst, foram escolhidas pelo grupo Agility para construir o novo pavilhão industrial que a empresa de logística está a edificar em Matosinhos.

Localizado em Perafita, o edifício terá uma área de nove mil metros quadrados, com uma utilização destinada à receção e expedição de mercadorias e operações de logística integrada.

“Com assinatura do gabinete Mofase, a obra representa mais de dois milhões de euros no volume de negócios do grupo dst, distribuídos pela construção do edifício e pelas infraestruturas elétricas”, explica um comunicado oficial da construtora.