Draghi sobre tarifas impostas pela Europa aos EUA: “Não há razões para estar otimista”

Mario Draghi e Jerome Powell, responsáveis de política monetária da zona euro e dos EUA respetivamente, sentaram-se à mesma mesa horas depois de a Comissão Europeia ter anunciado a imposição de tarifas às importações norte-americanas. O tema foi incontornável no Fórum do BCE, que decorre esta terça-feira em Sintra, e criou um momento de hesitação entre os dois.

Questionados sobre os impactos da guerra comercial na política monetária, Powell e Draghi passaram a questão um ao outro e acabou por ser o italiano a responder, de forma politicamente correta.

“O que é importante é questionar-nos sobre quais os efeitos de esta nova ronda de retaliações vai afetar a confiança dos consumidores e o investimento empresarial. Houve lições que podemos tirar do passado e todas foram negativas”, disse o presidente do BCE.

“Ainda não é tempo de avaliar o impacto na política monetária, mas não há razões para estar otimista”, referiu, acrescentando que o banco central terá ainda que atualizar as projeções económicas consoante as novas decisões.

A Comissão Europeia anunciou esta quarta-feira tarifas aduaneiras, entre 10% e 50%, à importação de produtos provenientes dos EUA, no valor de 2,8 mil milhões de euros. Esta é a retaliação por parte de Bruxelas contra as tarifas norte-americanas impostas sobre o aço e o alumínio europeus em maio.

A Comissão pretende reequilibrar a balança comercial bilateral com os EUA, sendo que as medidas protecionistas impostas pela administração de Donald Trump causaram um desequilíbrio comercial de 6.4 mil milhões de euros em benefício dos norte-americanos. Bruxelas garante que irá voltar atrás caso de os EUA retirarem as tarifas impostas ao aço e alumino europeus.