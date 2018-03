DPDgroup Portugal com faturação de 66 milhões de euros em 2017

O DPDgroup, que detém as empresas Chronopost e SEUR em Portugal, encerrou o exercício de 2017 com uma faturação de 66 milhões de euros, o que representa um crescimento de 10% face a 2016, foi esta segunda-feira anunciado.

As receitas da Chronopost, que atua no mercado doméstico do transporte expresso, subiram 11%, para 43,4 milhões de euros, reforçando a quota de mercado em Portugal da empresa.

“Em 2017, a Chronopost entregou 12,9 milhões de encomendas aos portugueses, sendo grande parte proveniente de compras online. Só o serviço de entregas diretas na rede Pickup, que conta com cerca de 600 lojas em Portugal, tem mais de 1,3 milhões de encomendas entregues durante 2017”, pode ler-se num comunicado enviado à redação.